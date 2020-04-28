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Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»

Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»
Звезды «Закрытой школы» расстались после девяти лет брака. Агата Муцениеце публично обвинила Прилучного в агрессии и пьянстве. Кажется, теперь актриса одумалась и просит прощения у супруга.

Сегодня Муцениеце опубликовала в личном блоге стихотворение, которое посвятила Прилучному. В нем она выразила всю ту боль, от которой сейчас мучается. Кром того, артистка заявила, что до сих пор испытывает сильные чувства к Павлу.

«Люблю, тебя люблю... Всегда, везде, назло всему... Прости меня, я подвела. Прости меня, что не смогла. Прости, что не уберегла. Прости, что первой, не пришла, прости. И слезы отпусти. Не злись...» — написала Агата.

Подписчики звезды оценили ее работу. «До слез, ребят! Ну почему все так?»; «Агата — вы большая молодец. Отпустите Павла, и все у вас будет хорошо!»; «Агата, душенька ты моя раненная! Все будет хорошо! Павел того не стоит», — сейчас за Муцениеце многие переживают.


Сама актриса старается не вешать нос и ищет утешения в работе. А недавно она призналась, что не хочет быть матерью-одиночкой и намерена искать нового спутника жизни, несмотря на все опасения.

«Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети», — откровенничала Агата в недавнем интервью.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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