Артисты аргентинского театра "Колон" разносят еду в отеле

Además del coronavirus, hay otro contagio que se multiplica: El voluntariado. Nuestros bailarines, músicos, escenotécnicos y administrativos son parte del gran equipo del Gobierno de la Ciudad que elige la ayuda como forma de luchar contra la pandemia. En vacunatorios, hoteles para repatriados, confeccionando barbijos o desde sus casas llamando y cuidando a nuestros mayores. Porque #CuidarteEsCuidarnos.