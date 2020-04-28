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Большинство российских клубов выступили за возобновление чемпионата в июне

Большинство российских клубов выступили за возобновление чемпионата в июне

Почти все клубы Российской премьер-лиги поддержали возобновление сезона уже через два месяца. Варианты были предоставлены самой РПЛ – рассматривались в том числе даты позже 28 июня и раньше 21 июня.

Большинство выступили за возобновление сезона 21 июня. До 2 августа России необходимо будет предоставить участников еврокубков для УЕФА.

"Большинству клубов важно доиграть чемпионат. Есть обязательства перед спонсорами. Во главу угла ставим здоровье футболистов. Большинство клубов поддержали дату 21 июня. Если начнем 28 июня, будет жесткий календарь после длительной паузы", – заявил в эфире "Матч ТВ" глава лиги Сергей Прядкин.

Сейчас сезон в России приостановлен до 31 мая. Сущестует вероятность, что он будет полностью отменен.

Как сообщал Ruposters, ранее в сети появился список наиболее ненавидимых футбольных личностей. Место в нем нашлось и российскому бизнесмену, владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

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По материалам: uposters.ru

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