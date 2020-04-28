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Было больше жертв, чем на "Титанике": у берегов Крыма найден затопленный в войну теплоход "Армения"

Было больше жертв, чем на "Титанике": у берегов Крыма найден затопленный в войну теплоход "Армения"

У берегов захваченного Россией Крыма, где нередко происходят инциденты с судами и плавсредствами оккупантов, энтузиасты нашли и сняли на видео затопленный в 1941 году советский санитарный теплоход «Армения», который никто не мог обнаружить в течение 79 лет.

Подводную съемку обнародовал Центр подводных исследований Русского географического общества.

Как рассказал исполнительный директор центра Сергей Фокин, практически сразу после погружения стало очевидно, что это именно «Армения». Во-первых, по размеру и форме, а во-вторых — на носу судна нашли колокол с названием теплохода.

Судно находится на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 18 милях от берега. С помощью специального оборудования эксперты могут просмотреть очертания найденного корабля в деталях. Для взятия образцов с поверхности погибшей «Армении» в воду были спущены устройства-манипуляторы.

Также Фокин рассказал, что предварительные выводы опровергают версию о торпедной атаке судна немецкими самолетами, а подтверждают версию о бомбардировке нацистской авиацией.

Затопление «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории, она унесла, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч жизней, что в разы больше, чем количество погибших в результате катастрофы «Титаника».

В начале Второй мировой войны корабль переоборудовали под санитарно-транспортное судно. 6 ноября оно вышло из Севастополя, на борту находились эвакуированные раненые, персонал военных госпиталей и жители города. Затем теплоход зашел в Ялту, где взял на борт еще несколько сотен человек.

Днем 7 ноября судно атаковала немецкая авиация, оно затонуло. До сих пор найти его на дне не удавалось, поиски осложняло то, что «Армения» затонула на глубине около 1500 метров примерно в 30 километрах от побережья.

Напомним, что благодаря новым технологиям морские археологи все чаще находят корабли, погибшие в годы Второй мировой. В частности, в прошлом году ученые обнаружили останки знаменитого эсминца USS Johnston. А в 2018-м была найдена субмарина, которая, по одной из гипотез, перевозила руководство Третьего рейха.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо, сыгравший главную роль в фильме «Титаник», настолько проникся судьбами жертв морских катастроф, что в прошлом году даже сам спас утопающего.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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