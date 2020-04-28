"Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства

Алексей Вольцев

Адвокат Виталий Ковальчук, которого задержали при попытке зайти в Печерский суд с предметами, похожими на взрывоопасные, защищает ветеранов АТО Инну и Владислава Грищенко. Их подозревают в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области.

Как сообщил Виталий Ковальчук в своем Facebook, он принес в суд муляж для проведения своего «адвокатского опыта», который длоолжен был доказать невоновность Инны и Владислава Грищенко.

«Цель таких действий была сверхпростой. Демонстрация суду (следственному судье) магнитных свойств „макета“, отсутствие значительных усилий для выдергивания чеки с помощью обычной нити, отсутствие причин для разрыва веревки. Только искусственная причина разрыва веревки на СВУ. Такой „макет“ должен быть предоставлен для проведения следственного эксперимента, поскольку оригинал был уничтожен по указанию следствия. В случае, если бы защите не удалось добиться проведения такого эксперимента, его бы было проведено самостоятельно с соответствующей видеофиксацией для дальнейшего использования в суде», — говорится в сообщении адвоката.

По словам Ковальчука, его не задерживали, а обнаруженные предметы оставили ему.

Ранее сообщалось, что под Николевом обвиняемый попытался «заразить» судью коронавирусом.