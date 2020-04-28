Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства

"Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства

"Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства

Адвокат Виталий Ковальчук, которого задержали при попытке зайти в Печерский суд с предметами, похожими на взрывоопасные, защищает ветеранов АТО Инну и Владислава Грищенко. Их подозревают в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области.

Как сообщил Виталий Ковальчук в своем Facebook, он принес в суд муляж для проведения своего «адвокатского опыта», который длоолжен был доказать невоновность Инны и Владислава Грищенко.

«Цель таких действий была сверхпростой. Демонстрация суду (следственному судье) магнитных свойств „макета“, отсутствие значительных усилий для выдергивания чеки с помощью обычной нити, отсутствие причин для разрыва веревки. Только искусственная причина разрыва веревки на СВУ. Такой „макет“ должен быть предоставлен для проведения следственного эксперимента, поскольку оригинал был уничтожен по указанию следствия. В случае, если бы защите не удалось добиться проведения такого эксперимента, его бы было проведено самостоятельно с соответствующей видеофиксацией для дальнейшего использования в суде», — говорится в сообщении адвоката.

По словам Ковальчука, его не задерживали, а обнаруженные предметы оставили ему.

Ранее сообщалось, что под Николевом обвиняемый попытался «заразить» судью коронавирусом.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огне
«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей, находящихся на передовой борьбы за жизнь
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей,
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Участницу АТО с позывным «Пума» освободили из СИЗО
Ветеран АТО рассказал о резонансном покушении на его жизнь
Внезапная смерть важного фигуранта по делу Шеремета: вскрылись подробности
Адвокат Януковича принес в суд брусчатку и бейсбольные биты