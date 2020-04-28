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Часть Фонда национального благосостояния вложат в юани

Часть Фонда национального благосостояния вложат в юани

Правительство РФ одобрило мартовскую инициативу Минфина, предлагавшего инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и китайские гособлигации.

Как уверяли в Минфине, включение и в валютную структуру ФНБ юаня способно оказать на неё «стабилизирующее влияние» и поднять доходы от управления средствами фонда. Теперь, как следует из постановления кабмина, опубликованного на портале нормативно-правовых актов, такая возможность появится.

«Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня», — поясняют авторы документа.

Напомним, на 1 марта объем ФНБ в эквиваленте составлял 123,15 млрд долларов, из них ликвидная часть — 98 млрд; на счетах в ЦБ РФ лежали 45,3 млрд долларов, 39 млрд евро, 7,6 млрд фунтов стерлингов. По действующим в настоящее время правилам средства фонда могут также размещаться в австралийских и канадских долларах, швейцарских франках и иенах.

Следует отметить, что в российских золотовалютных резервах доля юаня уже велика, а МВФ с 2015 года включил юань в корзину резервных валют. Однако среди институциональных инвесторов, включая центральные банки, он еще не приобрел статуса полноценной резервной валюты из-за недостаточно развитого внутреннего финансового рынка и ограничений на движение капитала в КНР.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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