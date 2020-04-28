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Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США

Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США

В странах мира, в которых выявлен коронавирус, общее число зарегистрированных случаев превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последним сведениям, на момент публикации, подтверждено 3 037 605 анализов. В результате различных осложнений после заражения умерли почти 211 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 987 467 (умерли 56 164 человека). На втором месте находится Испания — 229 422 случая (23 521 пациент скончался), замыкает тройку лидеров Италия — 199 414 (26 977 летальных случаев).

Россия поднялась на 9 место в мире по числу выявленных случаев коронавируса — 87 147.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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