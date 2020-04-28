Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
"С первого марта мы оплакиваем 23 660 смертей, из них 14 810 - в больницах, а 8850 - в социальных и медики-социальных учреждениях", - заявляют в DGS.
Общее число заболевших в стране составляет 129 859 человек. "В больницах находятся 27 484 человек с COVID-19, за сутки зарегистрированы 1 321 новых госпитализации. Из больниц выписывается больше людей, чем поступает", - отмечают в ведомстве.
Коронавирус под микроскопом© REUTERS / NIAID
Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.
Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.
За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.
Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.
При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.© REUTERS / NIAID1 из 9
Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.© REUTERS / NIAID2 из 9
За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.© REUTERS / NIAID3 из 9
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.© REUTERS / NIAID4 из 9
Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.© REUTERS / NIAID5 из 9
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.© REUTERS / NIAID6 из 9
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.© REUTERS / NIAID7 из 9
При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.© REUTERS / NIAID8 из 9
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.© REUTERS / NIAID9 из 9
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.© REUTERS / NIAID
В то же время, с начала эпидемии из больниц, излечившись от коронавируса, выпивались 46 886 человек, к которым следует прибавить "десятки тысяч" тех, кто вылечился, не будучи госпитализированным.
Накануне сообщалось, что в стране выявлено 128 339 случаев заболевания коронавирусом, 23 293 человек скончались.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта введёны строгие ограничения на передвижения. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Как ожидается, Франция начнет выходить из карантина 11 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.