Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек

Алексей Вольцев

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом во Франции приближается к отметке в 130 тысяч человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С первого марта мы оплакиваем 23 660 смертей, из них 14 810 - в больницах, а 8850 - в социальных и медики-социальных учреждениях", - заявляют в DGS.

Общее число заболевших в стране составляет 129 859 человек. "В больницах находятся 27 484 человек с COVID-19, за сутки зарегистрированы 1 321 новых госпитализации. Из больниц выписывается больше людей, чем поступает", - отмечают в ведомстве.

Коронавирус под микроскопом© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

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Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

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Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

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В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

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Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

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Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID

В то же время, с начала эпидемии из больниц, излечившись от коронавируса, выпивались 46 886 человек, к которым следует прибавить "десятки тысяч" тех, кто вылечился, не будучи госпитализированным.

Накануне сообщалось, что в стране выявлено 128 339 случаев заболевания коронавирусом, 23 293 человек скончались.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта введёны строгие ограничения на передвижения. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Как ожидается, Франция начнет выходить из карантина 11 мая.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.