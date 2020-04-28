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Что пишут в Телеграме: 27 апреля

Что пишут в Телеграме: 27 апреля

Ruposters подготовил обзор публикаций популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших в мире 27 апреля.

Канал "Рука рынка" показал, как изменился спрос на отдельные категории товаров в России в период самоизоляции. На первом месте по росту спроса предсказуемо оказались антисептики, интерес к которым увеличился более чем в 200 раз. В топ-5 вошли также аксессуары для волос (+617%), инвентарь для настольного тенниса (+254%), VR-гарнитуры (211%) и товары для взрослых (+180%). Падение спроса затронуло в большей степени средства для и от загара (-81%), железнодорожные и авиабилеты (-71%), брошюровальное оборудование (-71%), и, как ни странно, ТВ-тюнеры (-68%).

В Италии 4 мая начинается вторая фаза борьбы с коронавирусом, в рамках которой карантинные меры будут смягчены. Откроется сообщение между регионами для деловых поездок или воссоединения с семьей, разрешат посещать парки и погребальные церемонии. При этом требования к соблюдению дистанции и пользованию средствами защиты сохранятся, пишет канал "Железный занавес". С 18 мая откроются магазины, рестораны, музеи и салоны красоты, к тренировкам разрешат вернуться спортсменам. Полностью снять ограничения для бизнеса планируется с 1 июня.

Американцы уже в мае могут столкнуться с дефицитом свежей мясной продукции в магазинах из-за коронавирусного карантина, пишет канал ИА "Стекломой". При этом проблема касается только свежего мяса. Замороженного мяса пока хватает: в стране припасено 621 млн фунтов замороженной свинины, 921 млн фунтов курятины и 502 млн фунтов говядины. Простой и банкротство предприятий мясной промышленности вызваны снижением спроса из-за роста безработицы. Около 400 тысяч голов скота простаивают в хлевах. Если эпидемия не пойдет на спад в течение определенного срока и спрос не начнет восстанавливаться, животных придется убивать без дальнейшей переработки.

Коронавирус не прошел мимо российской ракетно-космической отрасли, сообщает канал "Раньше всех. Ну почти". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, COVID-19 заразились уже 111 работников сферы, трое скончались.

Житель Тюмени 2001 года рождения признался, что готовил расстрел в среднеобразовательной школе села Чикча, пишет канал URA.Ru. У парня были изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, телефоны, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В Петербурге оригинальным образом открыли сезон фонтанов, пишет канал "Регионал". Пока из фонтанов "льется" сигнальная лента.

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По материалам: uposters.ru

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