Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
Утро
С 2:30 (28 апреля) до 01:30 (29 апреля) Метрополитен-опера приглашает посмотреть “Анну Болейн”. Режиссер Дэвид Маквикар создавал постановку специально для Анны Нетребко, при этом стараясь максимально достоверно рассказать о последних днях второй жены Генриха VIII.
День
В 13:00 Берлинская государственная опера предлагает послушать Ференца Листа и Рихарда Вагнера. Дирижирует Пьер Булез, у фортепиано — Даниэль Баренбойм.
покажут открытие 2014 года.
В 18:00 театр Пушкина открывает доступ к записи постановке "Кошки-мышки" по пьесе венгерского прозаика и драматурга Иштвана Эркеня. Хотя Эржи и Гиза — сестры, но характеры у этих пожилых дам совершенно разные, и тем интереснее за ними наблюдать.
В 18:00 можно побывать на премьере аудиосериала "Просто Маса" о приключениях верного помощника Эраста Фандорина. В прямом эфире выступят писатель Борис Акунин, а также актеры Александр Клюквин и Анна Чиповская.