Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Сегодня можно увидеть Анну Нетребко в постановке Метрополитен-оперы, Елизавету Боярскую и Данилу Козловского в шекспировской драме МДТ — Театра Европы или презентацию нового аудиосериала Бориса Акунина о приключениях фандоринского слуги. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.

С 2:30 (28 апреля) до 01:30 (29 апреля) Метрополитен-опера приглашает посмотреть “Анну Болейн”. Режиссер Дэвид Маквикар создавал постановку специально для Анны Нетребко, при этом стараясь максимально достоверно рассказать о последних днях второй жены Генриха VIII.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера предлагает послушать Ференца Листа и Рихарда Вагнера. Дирижирует Пьер Булез, у фортепиано — Даниэль Баренбойм.

покажут открытие 2014 года.

В 18:00 театр Пушкина открывает доступ к записи постановке "Кошки-мышки" по пьесе венгерского прозаика и драматурга Иштвана Эркеня. Хотя Эржи и Гиза — сестры, но характеры у этих пожилых дам совершенно разные, и тем интереснее за ними наблюдать.

В 18:00 можно побывать на премьере аудиосериала "Просто Маса" о приключениях верного помощника Эраста Фандорина. В прямом эфире выступят писатель Борис Акунин, а также актеры Александр Клюквин и Анна Чиповская.