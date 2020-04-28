День 28 апреля в истории

Анастасия Иванова

Всемирный день охраны труда.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Международной организации труда в 2003 году. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблемам охраны труда и обеспечения безопасности рабочих мест.

Идея его проведения принадлежит американским и канадским рабочим, которые в 1989 году организовали акцию в память о своих товарищах, погибших и пострадавших на работе.

День работников скорой медицинской помощи.

Неофициальный праздник всех сотрудников «Скорой помощи».

Первая станция «Скорой помощи» появилась в Российской империи в 1897 году в Варшаве. До этого времени больных и пострадавших на улицах подбирали полицейские, пожарные, а иногда извозчики, и доставляли их в приемные покои при полицейских домах. Так необходимой в таких случаях медицинской помощи на месте происшествия не оказывалось.

На улицах Москвы кареты «скорой помощи» появились в 1898 году. Они были куплены на частные пожертвования и были оснащены и всем необходимым для оказания первой помощи. В состав бригады «Скорой помощи» входили врач, фельдшер и санитар.

День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).

Установлен в память о событиях 1974 года на заводе химического оружия «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашия). 28 апреля на заводе загорелся недостроенный цех «готовой продукции». Пожар привел к разгерметизации авиабомб, снаряженных фосфорорганическим отравляющим веществом второго поколения V-газом. В воздух попало от 5 до 60 тонн отравляющих веществ. Сведения о пострадавших были засекречены, а остатки боеприпасов были захоронены в земле в непосредственной близости от цеха.

Впервые День борьбы за права человека от химической опасности был проведен в 1997 года по инициативе российской общественной экологической организации Союз «За химическую безопасность».

28 лет назад (1992) был учрежден Государственный архив Российской Федерации.

Он был создан распоряжением Правительства РФ на базе Центрального государственного архива Октябрьской революции и Центрального государственного архива РСФСР.

Государственный архив включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В его фондах содержится 6,4 миллиона единиц хранения, в том числе уникальные документы, принадлежащие императорской династии Романовых, высшим органам власти и государственного управления СССР с 1917 по 1991 год, а также личные архивы государственных и общественных деятелей РСФСР, СССР и России.

30 лет назад (1990) в последний раз было присвоено звание Маршал Советского Союза.

Звание было учреждено в сентябре 1935 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА». Первыми его были удостоены Климент Ворошилов, Семён Буденный и Михаил Тухачевский. Последним Маршалом Советского Союза стал министр обороны страны Дмитрий Язов.

36 лет назад (1984) был основан государственный природный национальный парк «Самарская Лука».

Он располагается на территории Волжского, Ставропольского и Сызранского административных районов Самарской области, а также частично в пределах городской черты городов Жигулёвска и Самары. Общая площадь природного парка более 130 тысяч га.

На территории «Самарской Луки» насчитывается порядка 200 природных и исторических памятников. Из них наибольший интерес представляют Молодецкий курган, Муромский городок, а также городище IV -V веков на горе Белой.

На территории национального парка обитают около 100 видов животных и более 200 видов птиц.

55 лет назад (1965) была выпущена первая советская юбилейная монета.

Она вышла к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней был изображен памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Общий тираж монеты номиналом в 1 рубль составил 60 миллионов экземпляров.

Впоследствии монеты стали выпускать в честь различных юбилейных событий. К примеру, годовщина Октябрьской революции, юбилеи Владимира Ленина, Александра Пушкина и многих других. Крупнейшая серия памятных монет СССР была выпущена в честь Олимпиады-80.

95 лет назад (1925) в СССР появился институт прописки.

Было принято постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских поселениях». Любой гражданин, который приехал в город на срок более трёх дней, был обязан сообщить об этом в домоуправление дома или гостиницы, где он остановился. Для прописки можно было предъявить любой документ от справки с места работы до удостоверения личности.

Прописку официально отменили в октябре 1993 года. Её заменил регистрационный учёт, который включает регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания.

288 лет назад (1732) императрица Анна Иоанновна издала указ об организации Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга.

Её целью было освоение Сибири и северной части Тихого океана. В ходе экспедиции, которая проходила с 1733 по 1741 год, был основан Петропавловский острог (ныне Петропавловск-Камчатский), открыты часть побережья Северной Америки и ряд островов (ныне Алеутские и Командорские острова), а также впервые в истории России пересечён Тихий океан.

19 лет назад (2001) состоялся полёт в космос первого космического туриста.

Им стал американец Деннис Тито, совершивший недельный полёт на Международную космическую станцию. В состав экипажа «Союз ТМА-32», на котором он летал, входили российские космонавты Талгат Мусабаев и Юрий Батурин.

Всего за почти 20 лет на МКС побывали 8 космических туристов.

97 лет назад (1923) в Лондоне был открыт стадион «Уэмбли».

Он был построен по проекту архитекторов Джона Уильям Симпсона и Максвелла Эйртона.

28 апреля 1923 года на его поле был сыгран финал Кубка Англии между командами «Болтон Вандерерс» и «Вест Хэм Юнайтед». С трибун за игрой наблюдали более ста тысяч зрителей.

На «Уэмбли» проводились финальные матчи Кубка Англии, пять финалов Кубка европейских чемпионов, матчи летних Олимпийских игр 1948 года, чемпионата мира по футболу 1966 года, чемпионата Европы 1996 года и многочисленные концерты.

В 2000 году стадион был закрыт на реконструкцию, а спустя три года разрушен. На его месте был построен новый «Уэмбли», открытый в 2007 году.

106 лет назад (1914) в США запатентован воздушный кондиционер.

Метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях ещё в 1815 году запатентовал француз Жанн Шабаннес, но, несмотря на перспективную идею, практическое применение она нашла не сразу. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для нью-йоркской типографии. Однако этот «предок кондиционера» был предназначен не для создания комфортных условий работы, а для борьбы с влажностью, которая сильно ухудшала качество печати.

Первый комнатный кондиционер был выпущен американской компанией «General Electric» в 1929 году.