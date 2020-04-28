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Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год

Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на годФото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год. Своими рассуждениями он поделился в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам парламентария, у России есть определенный период, в течение которого власти могут пытаться сдерживать распространение коронавируса с помощью ограничительных мер. Однако продлить его на большой срок, в частности на год, невозможно. «В этом случае жертв от борьбы с коронавирусом будет больше, чем от самого коронавируса», — объяснил он.

Затулин выразил уверенность в том, что в стране есть ресурсы для поддержания состоянии жесткого карантина, но эта возможность ограничена «по основаниям нашей жизни и экономики». Он отверг версию, в которой утверждается, что люди целый год или все лето будут жить в режиме самоизоляции, а ограничения будут жестче и строже.

Ранее в Роспотребнадзоре поддержали идею продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая. Глава ведомства Анна Попова указала, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, но для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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