ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина

Анастасия Иванова

Высший совет "Единой России" подготовит предложения по поэтапному выходу российской экономики из кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране, сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.