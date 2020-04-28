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ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина

ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина
Высший совет "Единой России" подготовит предложения по поэтапному выходу российской экономики из кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране, сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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