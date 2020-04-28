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Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии

Евросоюз отказался признать власть Хафтара в ЛивииХалифа ХафтарФото: Dimitrios Karvountzis / Globallookpress.com

Евросоюз отказался признавать власть в Ливии фельдмаршала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что объединение не будет признавать какие-либо «попытки продвинуть односторонние действия». «[Они] не приведут к устойчивому решению конфликта», — отметил Стано.

Ранее ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар рассказал о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия (ПНС).

В феврале переговоры между сторонами конфликта в Ливии, инициированные ООН в Женеве, остановились после того, как силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого глава правительства Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

Турция в январе активизировала поддержку ПНС. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара добивалась заключения перемирия, однако ООН остановила переговоры.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011-м там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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