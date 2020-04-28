Футбольный чемпионат Украины может возобновиться 13-14 июня

Анастасия Иванова

Чемпионат Украины по футболу может возобновиться 13-14 июня. Оставшиеся 9 туров планируют доиграть до 10 июля. А матчи Кубка Украины пройдут в обычном режиме.Об этом сообщает Meta Ratings.Издание отмечает, что все это будет возможно при самом благоприятном прогнозе развития ситуации с коронавирусом. Вместе с тем, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что Украина не рассматривает другого варианта, кроме как доиграть сезон-2019/20.Планируется, что перед возобновлением игр, клубы получат как минимум две недели на подготовку. При этом, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах и без ограничений, если после 31 мая, соотношение выявленных случаев коронавируса и всех протестированных будет держаться в рамках 5%.Матчи чемпионата Украины были приостановлены с 17 марта. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", идущего третьим.До 27 мая УЕФА ожидает получить от всех национальных ассоциаций сценарии завершения чемпионатов в своих странах.