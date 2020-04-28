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Футбольный чемпионат Украины может возобновиться 13-14 июня

Футбольный чемпионат Украины может возобновиться 13-14 июня
Чемпионат Украины по футболу может возобновиться 13-14 июня. Оставшиеся 9 туров планируют доиграть до 10 июля. А матчи Кубка Украины пройдут в обычном режиме.

Об этом сообщает Meta Ratings.

Издание отмечает, что все это будет возможно при самом благоприятном прогнозе развития ситуации с коронавирусом. Вместе с тем, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что Украина не рассматривает другого варианта, кроме как доиграть сезон-2019/20.

Планируется, что перед возобновлением игр, клубы получат как минимум две недели на подготовку. При этом, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах и без ограничений, если после 31 мая, соотношение выявленных случаев коронавируса и всех протестированных будет держаться в рамках 5%.
Матчи чемпионата Украины были приостановлены с 17 марта. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", идущего третьим.

До 27 мая УЕФА ожидает получить от всех национальных ассоциаций сценарии завершения чемпионатов в своих странах.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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