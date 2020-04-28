«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

Вадим Карасев

Фото: Neftegaz.ru

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет РИА Новости.

В компании заявили, что событие произошло в вахтовом поселке подрядной организации. «Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — сказали в пресс-службе предприятия «Газпром добыча Ноябрьск».

Ранее стало известно, что вахтовики в Якутии начали бунтовать из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших коронавирусом. Глава региона Айсен Николаев сообщил, что в вахтовых поселках «Газпрома» людей тотально проверили на COVID-19. По предварительным данным, количество заболевших может оказаться очень большим, сообщил глава Якутии. Прокуратура уже начала проверку соблюдения прав вахтовиков.