ГБР завершило следствие по делу Пашинского

Лидия Мартынова

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщается на сайте ГБР во вторник, 28 апреля.По данным следствия, 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил пистолет марки Glock 19."В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедреной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением", – говорится в сообщении.Указано, что защитникам Пашинского уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. После ознакомления адвокатов с материалами следствия, обвинительный акт направят в суд.В случае доказательства вины, Сергею Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.Напомним, 7 октября 2019 года Пашинский был арестован по делу о стрельбе и нанесении умышленного телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу в декабре 2016 года. А 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест, после чего эта мера пресечения продлевалась.