Глава Минтруда заявил, что в апреле работу нашли 260 тысяч человек

Алексей Вольцев

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не согласен с тем, что сегодня нельзя найти работу, с начала апреля работу нашли 260 тысяч человек.

"Я не могу с этим согласиться по одной просто причине, что мы на сегодняшний день видим, что работу в России за апрель нашло 260 тысяч человек", - рассказал Котяков, комментируя слова о том, что РФ сейчас невозможно найти работу, в интервью каналу Россия 24.

Как отметил министр, многие из этих граждан нашли работу с помощью портала "Работа в России".