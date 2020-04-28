Глава Минтруда заявил, что в апреле работу нашли 260 тысяч человек
Сегодня, 21:42 Алексей Вольцев
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не согласен с тем, что сегодня нельзя найти работу, с начала апреля работу нашли 260 тысяч человек.
"Я не могу с этим согласиться по одной просто причине, что мы на сегодняшний день видим, что работу в России за апрель нашло 260 тысяч человек", - рассказал Котяков, комментируя слова о том, что РФ сейчас невозможно найти работу, в интервью каналу Россия 24.
Как отметил министр, многие из этих граждан нашли работу с помощью портала "Работа в России".
По материалам: ria.ru