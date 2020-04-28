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Глава Минтруда заявил, что в апреле работу нашли 260 тысяч человек

Глава Минтруда заявил, что в апреле работу нашли 260 тысяч человек
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не согласен с тем, что сегодня нельзя найти работу, с начала апреля работу нашли 260 тысяч человек.

"Я не могу с этим согласиться по одной просто причине, что мы на сегодняшний день видим, что работу в России за апрель нашло 260 тысяч человек", - рассказал Котяков, комментируя слова о том, что РФ сейчас невозможно найти работу, в интервью каналу Россия 24.

Как отметил министр, многие из этих граждан нашли работу с помощью портала "Работа в России".

# Россия
По материалам: ria.ru

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