«Хорошо, что я дома, а не в этом аду»: вахтовик из Якутии о массовом бунте из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Вахтовик из Башкирии, работающий в «ГазАртСтрое», шокирован тем, что происходит в эти дни на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии. Вчера здесь взбунтовались рабочие, потребовав у руководства объяснить ситуацию с коронавирусом.

Андрея (имя изменено, — прим. «СтарХита») досрочно вызвали на вахту в середине ноября. Руководство пообещало ему, что на работе он пробудет месяц вместо положенных двух и будет встречать Новый год в кругу семьи. Мужчина согласился, но в декабре ему сообщили о продлении смены еще на два месяца...

«Сначала я негодовал, — признался он. — С точки зрения заработка это хорошо, но оставаться в Якутии еще на два месяца я не планировал. Повозмущался и доработал положенный срок. В феврале вернулся домой. Сейчас я рад, что так получилось. Мне повезло приехать в то время, когда в стране еще не было вспышки коронавируса. Мои коллеги очень мучаются, что не могут выехать. Никто не знает, когда их отпустят. Хорошо, что я дома, а не в этом аду».

По слухам, первым заразившимся человеком стал кто-то из вышестоящих, поэтому тех, кто контактировал с ним, срочно изолировали. Чтобы болезнь не распространилась дальше, многим вахтовикам пришлось закрыться в общежитии. Кому-то повезло меньше — некоторые рабочие ютятся в маленьких вагончиках по несколько человек. Выходят на улицу только по нужде — в туалет или помыться в бане.

«Я сам жил в крошечном вагоне. Приходил туда только ночевать — работы было много. Но находиться в нем длительное время — ужасно. Понимаю, жили бы там два человека, но нас было восемь взрослых мужиков! Там царит угнетающая обстановка. Так и до тяжелой депрессии недалеко. Что касается еды, то с этим тоже сейчас плохо. В столовой вечное столпотворение, чего сейчас быть не должно!» — продолжил наш собеседник.

Тяжело приходится и близким вахтовиков, которые не знают, когда те вернутся домой и будут ли здоровы.

«После тестирования 22 апреля результаты задерживают по неизвестным причинам, планируется повторная проверка. Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции потенциальных зараженных ни к чему ни приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье», — такими тревожными сообщениями делятся коллеги Андрея.

К слову, сегодня стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что рабочих будут развозить по домам. Больных вахтовиков поместят в инфекционные больницы, здоровых — посадят на самоизоляцию, как и положено. Вот только когда это случится — пока неизвестно.

Фото: социальные сети, личный архив