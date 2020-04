«Им некуда идти»: десятки танкеров с нефтью скопились у берегов Калифорнии

Вадим Карасев

У берегов Южной Калифорнии наблюдается аномально большое количество нефтяных танкеров.

Эксперты поясняют данный феномен тем, что рынок перенасыщен нефтью, а трейдеры начали использовать суда, предназначенные для длительного хранения нефти. Такой выход трейдеры нашли из ситуации с дефицитом свободных пространств на суше, сообщает Euronews.

Агентство Bloomberg сообщает, что количество нефти у берегов Калифорнии составляет порядка 20% от мировых потребностей.

