«Им некуда идти»: десятки танкеров с нефтью скопились у берегов Калифорнии

Вадим Карасев

У берегов Южной Калифорнии наблюдается аномально большое количество нефтяных танкеров.

Эксперты поясняют данный феномен тем, что рынок перенасыщен нефтью, а трейдеры начали использовать суда, предназначенные для длительного хранения нефти. Такой выход трейдеры нашли из ситуации с дефицитом свободных пространств на суше, сообщает Euronews.

Агентство Bloomberg сообщает, что количество нефти у берегов Калифорнии составляет порядка 20% от мировых потребностей.

Oil tankers carrying enough crude to satisfy 20% of the world’s consumption are gathered off California’s coast with nowhere to go https://t.co/QU3m8IzFCk — Bloomberg (@business) April 22, 2020

Танкерам с нефтью просто некуда идти из-за того, что спрос на нефть, как и цены, резко упал.

Значительное количество нефтетанкеров засекли и у берегов Мальты и Южной Африки. Эксперты полагают, что количество нефти в них с начала марта увеличился на 76%.

Отмечается, что спрос на нефть вырастет только после того, как ситуация с пандемией COVID-19 стабилизируется.

Меж тем, калифорнийские экологи начали бить тревогу из-за большого скопления судов с нефтью в одном месте. Ведь, случись какая-нибудь непредвиденная ситуация и от разлива нефти пострадает экология и океана, и прибрежной зоны.

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