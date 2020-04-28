Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы

Влада Некрасова

Истории с фотографиями 67 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" будут увековечены в Музее Победы в историческом мультимедийном проекте "Лица Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Мы считаем очень важным, чтобы люди не просто размещали материалы на каком-то ресурсе, а имели возможность сделать их доступными для всей страны, — уверен руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. – А Музей Победы – это не только главная в стране площадка для праздников патриотической направленности, но место по сохранению исторической памяти".

Ценность размещенных на сайте "Бессмертного полка России" данных в том, что информация о каждом ветеране была прислана кем-то из его близких родственников – это часть истории, которую бережно хранят в семьях.





"Очень важно, что "Бессмертный полк" присоединится к "Лицам Победы". Теперь люди, которые передали нам истории своих родственников, смогут в любой момент прийти в Музей Победы и найти своего предка в специальной экспозиции Музея, вывести фотографию на большой экран и показать своим детям, внукам или правнукам. Я уверен, что наш проект "Лица Победы" станет точкой сбора общенародной памяти", — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Переданные на хранение в Музей Победы истории и фотографии по-прежнему можно увидеть в базе ветеранов на сайте общероссийского движения, но также они будут представлены в экспозиции "Лица Победы".

Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" – это мультимедийный проект, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Его цель – собрать максимально полную информацию о вкладе в Победу каждого жителя нашей страны (а позже и других стран) – воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла и сохранить память о них для будущих поколений.