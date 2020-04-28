Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily

Анастасия Иванова

Из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года могут потерять работу 195 млн человек, сообщается в докладе ООН. Отмечается, что больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов дал прогноз о том, что экономический кризис, который будет связан с последствиями ограничительных мер из-за пандемиии коронавируса, может негативно отразиться на среднем классе населения в России. По его словам, средний класс может скатиться в бедность, в то время как «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.

Тем временем в странах мира, в которых выявлен коронавирус, общее число зарегистрированных случаев превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — почти 1 млн.

Властям американских штатов нужно поторопиться с отменой ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, можно начать с возобновления занятий в школах, а другие меры отменять так, чтобы не было угрозы для людей.

Режим самоизоляции в России может быть ослаблен после 12 мая. Это допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.

В Москве количество людей, попавших в больницы с пневмонией, за неделю выросло на 70%. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сейчас под больных коронавирусом в Москве выделено 20 тыс. коек, но в ближайшие дни фонд планируется увеличить еще на 7−8 тыс. мест.

Три видеозаписи с неопознанными «явлениями» опубликованы министерством обороны США. Как сообщается на сайте ведомства, две из них были сделаны в 2015 году, а одна — в 2004 году. На съемках видны летающие объекты, опознать которые так и не удалось.