Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily

Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily

Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily

Из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года могут потерять работу 195 млн человек, сообщается в докладе ООН. Отмечается, что больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов дал прогноз о том, что экономический кризис, который будет связан с последствиями ограничительных мер из-за пандемиии коронавируса, может негативно отразиться на среднем классе населения в России. По его словам, средний класс может скатиться в бедность, в то время как «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.

Тем временем в странах мира, в которых выявлен коронавирус, общее число зарегистрированных случаев превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — почти 1 млн.

Властям американских штатов нужно поторопиться с отменой ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, можно начать с возобновления занятий в школах, а другие меры отменять так, чтобы не было угрозы для людей.

Режим самоизоляции в России может быть ослаблен после 12 мая. Это допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.

В Москве количество людей, попавших в больницы с пневмонией, за неделю выросло на 70%. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сейчас под больных коронавирусом в Москве выделено 20 тыс. коек, но в ближайшие дни фонд планируется увеличить еще на 7−8 тыс. мест.

Три видеозаписи с неопознанными «явлениями» опубликованы министерством обороны США. Как сообщается на сайте ведомства, две из них были сделаны в 2015 году, а одна — в 2004 году. На съемках видны летающие объекты, опознать которые так и не удалось.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI
"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по
Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily
Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily
Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару
В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Миру предрекли исторический уровень безработицы
Миру предрекли исторический уровень безработицы
Подмосковных священников задержали за хранение наркотиков
Подмосковных священников задержали за хранение наркотиков
Радоница 28 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Радоница 28 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских
Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США
Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев

Еще по теме

Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек
Предсказано обеднение среднего класса в России