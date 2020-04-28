Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам

Алексей Вольцев

Регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) позволит гражданам при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов сообщила, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил РИА Новости, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".