Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу

Влада Некрасова

Самые популярные альтернативы банковскому депозиту — облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и дивидендные акции, рассказал агентству "Прайм" эксперт отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Иван Пчелинцев.

Инвестору лишь остается ответить для себя на несколько простых вопросов — об уровне риска, ожидаемой доходности и сроку инвестиций, и принять правильное решение, добавил он.