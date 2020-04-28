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Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу

Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Самые популярные альтернативы банковскому депозиту — облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и дивидендные акции, рассказал агентству "Прайм" эксперт отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Иван Пчелинцев.

Инвестору лишь остается ответить для себя на несколько простых вопросов — об уровне риска, ожидаемой доходности и сроку инвестиций, и принять правильное решение, добавил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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