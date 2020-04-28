Эксперты: "Дом.РФ" поддержит выкупом квартир региональных застройщиков

Анастасия Иванова

Программа по выкупу строящегося жилья, которую госкомпания "Дом.РФ" предлагает расширить втрое, увеличив объем финансирования до 150 миллиардов рублей, прежде всего окажет поддержку в сложной экономической ситуации региональным застройщикам, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Дом.РФ" предлагает втрое увеличить совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп квартир в целях поддержки строительной отрасли, - до 150 миллиардов рублей. 50 миллиардов из них будут обеспечены госгарантиями, предоставленными компании Минфином РФ в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина, сообщила во вторник компания. В Минстрой и Минфин направлены предложения о расширении программы еще на 100 миллиардов рублей. Предполагается, что "Дом.РФ" сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием, что дома должны быть введены до 30 июня 2021 года. Объем выкупа может составить до 3 миллионов квадратных метров.

Помощь регионам

По мнению генерального директора компании Ikon Development Антона Детушева, поддержка будет особенно актуальна для региональных застройщиков, которые по тем или иным причинам испытывают финансовые трудности на фоне дефицита спроса. Именно они оказались наименее защищёнными из-за минимальной маржинальности, а также высокой чувствительности к себестоимости и сильной зависимости от местных производителей стройматериалов, которые также оказались в "группе риска", поясняет он.