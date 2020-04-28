Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа

Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа

Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни ДеппаЭмбер ХердФото: Stephane Mahe / Reuters

Адвокаты обвинили актрису Эмбер Херд в сговоре с транс-активистом Ио Тиллеттом Райтом ради подставы Джонни Деппа, которого она обвиняла в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание получило запись анонимного звонка в экстренную службу, который был совершен в день, когда артист якобы избил свою супругу. В ходе обращения в 911 человек заявляет, что хочет сообщить о нападении, и называет адрес пентхауса в Лос-Анджелесе, где проживала звездная пара. Он также отказывается называть свое имя, поясняя, что его подруга Эмбер находится в опасности. Позднее Ио Тиллетт Райт официально признался, что звонок поступил от него.

Ранее актриса заявляла, что именно в этот день Депп швырнул ей в лицо телефон и выдрал из ее головы клок волос. Ее адвокаты считают, что представленная в суде запись подтверждает вину звезды «Пиратов Карибского моря». Тем не менее, юристы актера с этим не согласны: по их мнению, голос на записи совсем не похож на голос активиста.

Сам Депп продолжает настаивать, что не бил бывшую супругу. Он считает, что артистка вступила в сговор с Тиллеттом Райтом, чтобы сфальсифицировать доказательства против него. Кроме того, его адвокаты указывают на то, что звонок был зарегистрирован в системе 911 лишь через полтора часа после предполагаемой ссоры звезд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Весеннее настроение: 32 варианта цветочного маникюра
Весеннее настроение: 32 варианта цветочного маникюра
В Совфеде допустили смягчение режима самоизоляции после 11 мая
В Совфеде допустили смягчение режима самоизоляции после 11 мая
Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить
Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить
Большинство российских клубов выступили за возобновление чемпионата в июне
Большинство российских клубов выступили за возобновление чемпионата в
Часть Фонда национального благосостояния вложат в юани
Часть Фонда национального благосостояния вложат в юани
Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа
Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни
В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из восьми стран
В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из восьми стран
Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов
Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
Россия осудила единоличную власть Хафтара в Ливии
Россия осудила единоличную власть Хафтара в Ливии
«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огне
«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Видео ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд попало в Сеть
Новые подробности развода Джонни Деппа: Эмбер Херд явилась в суд, но отказалась отвечать на все вопросы
Эмбер Херд отказалась отвечать на вопросы адвокатов Джонни Деппа
СМИ: Джонни Депп срывал съемки "Пиратов Карибского моря" из-за постоянных ссор с Эмбер Херд