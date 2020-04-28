Эрдоган призвал жителей Турции ещё немного потерпеть: «Впереди светлые дни»

Анастасия Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сегодня, 28 апреля, о грядущем поэтапном смягчении карантинных мер в стране, установленных в связи с распространением коронавируса Covid-19, передаёт государственное информагентство Anadolu.

Обращаясь в режиме видеоконференции к руководству правящей Партии справедливости и развития Турции, глава государства отметил, что изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности.

Эрдоган призвал граждан набраться терпения на фоне мер по борьбе с коронавирусом. «Необходимо ещё немного потерпеть. Не за горами светлые дни», — выразил уверенность турецкий лидер.

По его словам, ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией будут отменяться в Турции поэтапно. «Вместе с поэтапной отменой карантина турецкая экономика вновь начнёт набирать обороты, а казна государства пополняться», — сказал Эрдоган.

Правительственная программа поддержки турецкой экономики — «Щит экономической стабильности» — предполагает вложения в размере 200 миллиардов лир ($ 28,6 млрд). «Это самая крупная в истории страны прямая государственная поддержка реального сектора экономики и социально уязвимых слоёв населения», — отметил глава Турецкой Республики.

В заключение он поблагодарил соотечественников за выполнение рекомендаций властей по борьбе с пандемией. «Благодарю каждого из 83 миллионов жителей нашей страны за терпение и поддержку карантинных мер», — подытожил Эрдоган.

Как сообщало ИА Newstes, Турция остановила 28 марта междугороднее железнодорожное сообщение. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Закрыты все учебные заведения, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные соревнования. После наступления священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля) ограничения на выходные дни, которые ранее требовали от жителей 31 наиболее густонаселенной провинции страны оставаться дома с вечера пятницы до наступления понедельника, приняли общенациональный характер.

Согласно последним данным, в Турции подтверждено более 114,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 992 пациента с диагнозом Covid-19 скончались.

Турция стала крупнейшим центром распространения заболевания на Ближнем Востоке, опередив Иран по числу регистрируемых случаев инфицирования.