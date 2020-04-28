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Эсперанто: каста избранных или способ безнаказанно выругаться?

Эсперанто: каста избранных или способ безнаказанно выругаться?

Анекдот про страну сочинили сами эсперантисты. Своей страны у них нет. Их в мире примерно 2 млн. Они могли бы составить население государства чуть меньше, чем Словения, и чуть больше, чем Латвия. Но родина у этого искусственного языка все-таки была: Российская империя.

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Почтовая карточка «Какой стыд! Эсперантистка» С.-Петербург: тип. Вейсбрута, 1900-е. Лот 4 аукциона №5 антикварного салона «Старый альбом». Ссылка на каталог — в шапке профиля. Эсперантия — термин, использующийся говорящими на языке эсперанто, чтобы обращаться к сообществу эсперантистов и их культуре, к тем местам и учреждениям, где язык используется, как если бы это была одна страна. Людей, использующих эсперанто, называют эсперантистами или эсперантоговорящими (реже — эсперантофонами). Сейчас в мире насчитывается, по разным оценкам, от ста тысяч до двух миллионов человек, говорящих на эсперанто, причём примерно для двух тысяч человек эсперанто является родным. Эсперанто (Esperanto) — наиболее распространённый плановый язык, созданный варшавским лингвистом и окулистом Лазарем (Людвиком) Марковичем Заменгофом в 1887 году, после десяти лет работы. К 1878 году его проект «Lingwe uniwersala» был практически завершён. 17 декабря Заменгоф с гимназическими друзьями отпраздновал создание языка. #Аукционика #Auctionica #Старыйальбом #открытки #открытка #филокартия #Эсперанто #Эсперантия #Заменгоф #торги #аукцион #редкиеоткрытки #аукционоткрыток #Lingweuniwersala

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В 1887 году приехавший в Варшаву из Белостока окулист Лазарь Заменгоф после десяти лет трудов изобрел новый язык. Из 28 букв построил алфавит на основе латинского. Перемешал корни слов из романских, германских, а также греческого, польского и русского языков. В числе важных понятий придумал "гомаранизм", что означало борьбу с антисемитизмом.

Лазарь Заменгоф мечтал о взаимопонимании людей разных национальностей и сразу решил: порядок слов в предложении не важен – так будет легче выучить язык. Учебник по нему выпустил под псевдонимом "доктор Эсперанто", то есть "Надеющийся".

Первыми универсальный язык по-настоящему оценили большевики. В Советской России полагали, что эсперанто обеспечит безбарьерное общение коммунистов всей планеты, когда они станут переустраивать ее на новый лад. Переустройства не вышло, и в 1930-е советские эсперантисты попали под каток репрессий (как "шпионы" и "враги советского народа")…

И все-таки эсперанто оказался наиболее живучим ребенком среди десятков выращенных в "лингвистической пробирке". Его можно выучить за неделю, после чего гораздо легче освоить с нуля почти любой естественный язык. Эсперанто не стал языком международного общения. Тем не менее, не зная другого иностранного, человек может найти собеседников в странах Евросоюза и Африки, в Бразилии и в Иране, в Японии, Китае и Ватикане.

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Эсперанто — единственный искусственный язык, который освоили около двух миллионов человек. Создал язык польский окулист Людвиг Лазарь Заменгоф, который впоследствии взял себе псевдоним Д-р Эсперанто, что на новом языке означало «надеющийся». В основе лексики эсперанто лежат латынь и произошедшие от нее романские языки (итальянский, французский, испанский). Грамматика эсперанто претендует на звание самой простой — в ней всего 16 правил. #факт #интересное #интересное_о_языках #эсперанто #переводы #перевод #facts #themoreyouknow #esperanton #languages #translators #translations #translation_corporation #translation #translationcorporation

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Эсперанто занял нишу элитарного хобби. Знатоки не только цитируют на нем Шекспира и Льва Толстого – у них есть свой сленг. Так, "крокодилы" обозначают людей, говорящих на родном языке в компании эсперантистов. Словечко bonantagulo переводится как "человек-добрый-день", что значит "лентяй" (потому что выучил на эсперанто только приветствие).


И, конечно, есть главное ругательство, оно же – выражение восторга. В минуту горечи, раздражения, злобы, а также удивления и радости эсперантист вспоминает не мать, а отца – отца эсперанто: "О, Заменгоф!!!.."

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik

# В мире
По материалам: ria.ru

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