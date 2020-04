Эсперанто: каста избранных или способ безнаказанно выругаться?

View this post on Instagram

Почтовая карточка «Какой стыд! Эсперантистка» С.-Петербург: тип. Вейсбрута, 1900-е. Лот 4 аукциона №5 антикварного салона «Старый альбом». Ссылка на каталог — в шапке профиля. Эсперантия — термин, использующийся говорящими на языке эсперанто, чтобы обращаться к сообществу эсперантистов и их культуре, к тем местам и учреждениям, где язык используется, как если бы это была одна страна. Людей, использующих эсперанто, называют эсперантистами или эсперантоговорящими (реже — эсперантофонами). Сейчас в мире насчитывается, по разным оценкам, от ста тысяч до двух миллионов человек, говорящих на эсперанто, причём примерно для двух тысяч человек эсперанто является родным. Эсперанто (Esperanto) — наиболее распространённый плановый язык, созданный варшавским лингвистом и окулистом Лазарем (Людвиком) Марковичем Заменгофом в 1887 году, после десяти лет работы. К 1878 году его проект «Lingwe uniwersala» был практически завершён. 17 декабря Заменгоф с гимназическими друзьями отпраздновал создание языка.