Эсперанто: каста избранных или способ безнаказанно выругаться?

Алексей Вольцев

Анекдот про страну сочинили сами эсперантисты. Своей страны у них нет. Их в мире примерно 2 млн. Они могли бы составить население государства чуть меньше, чем Словения, и чуть больше, чем Латвия. Но родина у этого искусственного языка все-таки была: Российская империя.

В 1887 году приехавший в Варшаву из Белостока окулист Лазарь Заменгоф после десяти лет трудов изобрел новый язык. Из 28 букв построил алфавит на основе латинского. Перемешал корни слов из романских, германских, а также греческого, польского и русского языков. В числе важных понятий придумал "гомаранизм", что означало борьбу с антисемитизмом.

Лазарь Заменгоф мечтал о взаимопонимании людей разных национальностей и сразу решил: порядок слов в предложении не важен – так будет легче выучить язык. Учебник по нему выпустил под псевдонимом "доктор Эсперанто", то есть "Надеющийся".

Первыми универсальный язык по-настоящему оценили большевики. В Советской России полагали, что эсперанто обеспечит безбарьерное общение коммунистов всей планеты, когда они станут переустраивать ее на новый лад. Переустройства не вышло, и в 1930-е советские эсперантисты попали под каток репрессий (как "шпионы" и "враги советского народа")…

И все-таки эсперанто оказался наиболее живучим ребенком среди десятков выращенных в "лингвистической пробирке". Его можно выучить за неделю, после чего гораздо легче освоить с нуля почти любой естественный язык. Эсперанто не стал языком международного общения. Тем не менее, не зная другого иностранного, человек может найти собеседников в странах Евросоюза и Африки, в Бразилии и в Иране, в Японии, Китае и Ватикане.

Эсперанто занял нишу элитарного хобби. Знатоки не только цитируют на нем Шекспира и Льва Толстого – у них есть свой сленг. Так, "крокодилы" обозначают людей, говорящих на родном языке в компании эсперантистов. Словечко bonantagulo переводится как "человек-добрый-день", что значит "лентяй" (потому что выучил на эсперанто только приветствие).

И, конечно, есть главное ругательство, оно же – выражение восторга. В минуту горечи, раздражения, злобы, а также удивления и радости эсперантист вспоминает не мать, а отца – отца эсперанто: "О, Заменгоф!!!.."

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik