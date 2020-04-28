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Южная Корея назвала фейком информацию о смерти Ким Чен Ына

Южная Корея назвала фейком информацию о смерти Ким Чен ЫнаФото: Reuters

Информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — не более чем фейки и проявления «инфодемии», считает министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль. Его слова передает агентство «Рёнхап».

«Возможности нашей разведки позволяют нам сказать точно: никаких необычных проявлений в Северной Корее не наблюдается», — приводит агентство слова министра. Он выразил недоверие к сообщениям издания Daily NK: по его словам, Хянсанский медицинский центр, в котором якобы оперировали северокорейского лидера — поликлиника, где нельзя проводить операции.

Он же ранее заявил, что Южная Корея считает главу соседнего государства живым и здоровым, а сообщения о панике в Пхеньяне не подтверждаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о состоянии Ким Чен Ына, однако отказался раскрыть какие-либо детали информации. Он выразил надежду на то, что у северокорейского лидера «все хорошо».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, а 15 апреля пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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