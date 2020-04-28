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Южная Корея сочла Кима живым и работающим

Южная Корея сочла Кима живым и работающимКим Чен Ын в 2015 годуФото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и занимается государственными делами в обычном режиме. Как заявил глава южнокорейского Министерства по делам национального объединения Ким Ён Чхоль, об этом можно судить по СМИ Северной Кореи, передает агентство «Ёнхап».

По словам министра, пресса опубликовала ряд заметок о деятельности Кима после посещения им заседания политбюро 11 апреля. В материалах, в частности, говорилось о направлении дипломатических телеграмм, что и свидетельствует о его обычной работе.

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва также указала, что в Северной Корее не наблюдается никакой необычной активности на фоне слухов о болезни и смерти Ким Чен Ына.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о состоянии Ким Чен Ына, однако отказался раскрыть какие-либо детали информации. Он выразил надежду на то, что у северокорейского лидера «все хорошо».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, а 15 апреля пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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