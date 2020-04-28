Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению

Влада Некрасова

Кабмин продлил возложение на госкомпанию "Нафтогаз" спецобязательств по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года. Об этом говорится в постановлении № 303 от 24 апреля 2020 года.Кроме этого, правительство продолжило обязательства "Нафтогаза" покупать газ в своих "дочек" - "Укргаздобыче" и "Черноморнефтегаза" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020 года, тепловикам - до 1 мая 2021.Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза" на уровне "B", а также ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный".