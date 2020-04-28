Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению

Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению

Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению
Кабмин продлил возложение на госкомпанию "Нафтогаз" спецобязательств по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года. Об этом говорится в постановлении № 303 от 24 апреля 2020 года.

Кроме этого, правительство продолжило обязательства "Нафтогаза" покупать газ в своих "дочек" - "Укргаздобыче" и "Черноморнефтегаза" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020 года, тепловикам - до 1 мая 2021.
Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза" на уровне "B", а также ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу мусора на детской площадке
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С ним было опасно"
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Предсказано обеднение среднего класса в России
Предсказано обеднение среднего класса в России
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

Еще по теме

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины
Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома" на уровне "BBB-"
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Турции до негативного
Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам России до позитивного