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Кайя Гербер спела вместе с отцом под гитару в честь его дня рождения: видео

Кайя Гербер спела вместе с отцом под гитару в честь его дня рождения: видео

Минувшим днем в семье 54-летней Синди Кроуфорд отмечали день рождения отца и мужа — Рэнди Герберу исполнилось 58 лет. И в честь семейного праздника дочь знаменитой пары, 18-летняя Кайя Гербер, опубликовала в инстаграме редкое видео, демонстрирующее ее музыкальные способности. Модель вместе с отцом спела под гитару хит Take It Easy группы The Eagles.

С днем рождения @randegerber, мой компаньон по любительской группе и друг навсегда. Таймер в духовке, где готовился пирог, стал перкуссией, — написала Кайя.


Рэнди и Кайя Гербер


Кайя и Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд

Напомним, она не единственный ребенок Кроуфорд и Гербера: у пары есть еще 20-летний сын Пресли, но он не присоединился к сестре и отцу в этом видео.

Вынужденная самоизоляция из-за коронавируса позволила Кайе побыть с семьей и разобраться в себе. В недавнем интервью журналу Allure модель призналась, что потратила время на проверку себя.Я решила потратить время на внутреннюю проверку себя. В будничной суете у нас нет времени подумать о самочувствии. Рада, что использовала перерыв для этого,— сказала она.


Кайя и Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Пресли Гербер



Видео из инстаграма

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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