Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа

Лидия Мартынова

Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала в соцсети Instagram серию селфи, на которых позирует без макияжа. Обычно самая молодая миллиардерша в мире редко так делает."Моя кожа на карантине", — написала Дженнер.

По информации The Sun, она воспользовалась самоизоляцией, вызванной коронавирусом, чтобы поэкспериментировать со своим внешним видом. Судя по восторженным комментариям пользователям, у нее это неплохо получилось.

заметили Кайли Дженнер на улице, когда она была без макияжа и босиком. Многие "не узнали" ее и начали высмеивать разницу между тем, как она выглядит в инстаграме и в реальности.