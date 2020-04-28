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Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа

Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала в соцсети Instagram серию селфи, на которых позирует без макияжа. Обычно самая молодая миллиардерша в мире редко так делает.
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@kylieskin 🤍

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"Моя кожа на карантине", — написала Дженнер.

По информации The Sun, она воспользовалась самоизоляцией, вызванной коронавирусом, чтобы поэкспериментировать со своим внешним видом. Судя по восторженным комментариям пользователям, у нее это неплохо получилось.


заметили Кайли Дженнер на улице, когда она была без макияжа и босиком. Многие "не узнали" ее и начали высмеивать разницу между тем, как она выглядит в инстаграме и в реальности.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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