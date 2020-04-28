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Кайли Дженнер станцевала в бикини ради челленджа в TikTok

Кайли Дженнер станцевала в бикини ради челленджа в TikTok

22-летняя Кайли Дженнер и ее подруга Стасси Караниколау оказались очередными звездными поклонницами документального сериала "Король тигров" (Tiger King), который вышел на Netflix. В понедельник они приняли участие в челлендже Savage Tiger King Edition и показали, как танцуют в бикини.


В ролике на заднем плане играет песня о том, убила ли Кэрол Баскин (одна из героинь шоу) своего пропавшего мужа, миллионера Дона Льюиса. Он исчез в 1997 году и был признан погибшим только в 2002 году. Главная звезда сериала, полное название которого звучит как "Король тигров: убийства, беспредел и безумие", — эксцентричный Джо Экзотик из Оклахомы. Сюжет строится вокруг стычек заводчика тигров с зоозащитницей Кэрол Баскин.


Владелец заповедника экзотических животных Wildlife on Easy Street загадочным образом исчез 18 августа 1997 года, незадолго до того, как Баскин было передано все имущество супруга (раньше оно принадлежало его первой жене Глэдис Льюис Кросс). Режиссеры проекта Эрик Гуд и Ребекка Чайкли взяли интервью у помощников Дона и членов семьи, убежденных, что Кэрол использовала мясорубку, чтобы уничтожить его тело, и скормила его тиграм.


С Доном было нелегко жить, и, как и у большинства пар, у нас были проблемы в отношениях. Но я никогда не угрожала ему, и я определенно не имею никакого отношения к его исчезновению. Когда он исчез, я сделала все, что могла, чтобы помочь полиции,

— сказала тогда Баскин.

За развитием сюжета пристально следят многие звезды, среди которых и Ким Кардашьян.

Кто-нибудь смотрел "Короля тигров" на Netflix? Это безумие!

— написала 39-летняя звезда реалити-шоу в твиттере в прошлом месяце.

Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике за последний месяц набрал 64 миллиона просмотров. Таким образом, проект "Король тигров" почти догнал третий сезон одного из хитов Netflix — проекта "Очень странные дела".

Многие знаменитости, которые находятся на самоизоляции, сейчас смотрят этот сериал. Кайли, судя по всему, на карантине прекрасно проводит время: загорает, снимает смешные ролики вместе с мамой, не забывая при этом рекламировать бьюти-средства из своей линии, устраивает домашние фотосессии и периодически все-таки выходит из дома в ближайший магазин.

@stassiebaby

can’t convince me that it didn’t happen .. @kyliejenner ##fyp

♬ original sound - stassiebaby

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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