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Карелова обозначила главные задачи системы детского здравоохранения

Карелова обозначила главные задачи системы детского здравоохранения

Сегодня необходимо мобилизовать все ресурсы системы детского здравоохранения, а также совершенствовать систему медицинской помощи и инфраструктуру оказания медицинской помощи детям. Такое мнение высказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по региональному здравоохранению, которое состоялось в палате регионов в режиме видеоконференции.

Как отметила Карелова, актуальность темы развития детского здравоохранения усиливается в современных условиях, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией. По мнению сенатора, сегодня, как никогда, важно, с одной стороны, всей системе детского здравоохранения чётко обеспечить работу медицинских организаций с инфекционными заболеваниями. В то же время необходимо не потерять контроль над реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ «Развитие детского здравоохранения».

В настоящее время продолжается реализация целого комплекса мер, направленных на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. В 2020 году в стране продолжается строительство семи детских больниц и начато строительство 11 новых объектов. «На эти цели из федерального бюджета выделено более 12 миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя Совета Федерации. Мероприятия программы по обновлению материально-технической базы детских поликлиник завершаются в текущем году — большинство поликлиник должно быть дооснащено медицинским оборудованием. Галина Карелова подчеркнула, что сейчас важно понять, какой должна быть инфраструктура детского здравоохранения в регионах по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. 

«Мы внимательно рассмотрим поступившие предложения по улучшению медицинской помощи для детей, а также по строительству и реконструкции инфекционных больниц и отделений. Следует оперативно предусмотреть средства на их реализацию в проекте федерального бюджета на 2021 год», — сказала вице-спикер палаты регионов.

В работе Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова, сенаторы, представители органов исполнительной власти регионов.

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По материалам: pnp.ru

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