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Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С ним было опасно"

Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С ним было опасно"

Брак американской модели Кармен Электры и баскетболиста Денниса Родмана входит в число самых непродолжительных союзов звездных пар, но вспоминают они о нем до сих пор, по крайней мере она. В недавнем интервью, вышедшем в телеэфир, 48-летняя Электра рассказала об одной из сумасшедших поездок в Лас-Вегас с Родманом и инциденте с Майклом Джорданом.

В середине игрового сезона Родман попросил тренера Chicago Bulls отпустить его развеяться в Лас-Вегас на 48 часов. Другой легендарный игрок команды, Майкл Джордан, был против этого, потому что считал, что Родман не вернется вовремя.Наша вечеринка началась сразу же. Деннис любил веселиться. Мы пошли в его любимый ресторан, а потом в клуб… Быть его девушкой было опасно. Он был диким, — вспомнила Кармен.


Кармен Электра и Деннис Родман в 1999 году

Она добавила, что не знала расписание команды Родмана, поэтому была вынуждена встретиться с Майклом Джорданом в самый неподходящий момент. Когда пара вернулась из Лас-Вегаса в Чикаго и Деннис не пришел на тренировку, Джордана послали возвращать его из загула. Деннис жил очень скромно: у него были маленький дом и грузовик. В гостиной стоял диван, но мы спали на матрасе на полу. В дверь постучали. Это был Майкл Джордан. Так как мы с Деннисом были без одежды, я спряталась за диваном, чтобы он не увидел меня, — рассказала модель.

Кармен Электра и Деннис Родман сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в 1998 году — ранним утром после бурной вечеринки. Как писала пресса, через 9 дней пара захотела аннулировать брак и спустя полгода официально узаконила это решение.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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