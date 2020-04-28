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Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера

Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
Американская певица Кэти Перри опубликовала в инстаграме видео, на котором позирует в костюме в виде бутылки санитайзера и приглашает всех желающих посмотреть спецвыпуск музыкального телешоу American Idol.

"Для нас на шоу безопасность превыше всего", — говорит исполнительница, занимаясь повседневными делами на кухне.

Несмотря на то, что в таких смелых образах певица уже появлялась на публике (в 2019 году она посетила бал Met Gala в костюме люстры и гамбургера), сейчас Перри всех удивила не меньше и заодно подняла настроение.

"Боже мой! Вот это да!", "Вау!", "Ты такая смешная", "Сколько же тебе понадобилось времени, чтобы надеть это", "Все-таки ты — невероятный человек", "Здорово", — прокомментировали пользователи.


Из-за всеобщей самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса, многие телеканалы перешли на удаленный режим работы. Поэтому теперь некоторые телеведущие, как Кэти Перри (она входит в состав жюри), выполняют часть работы дома, устраивая в гостиной или других помещениях импровизированные студии.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
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