Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
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We at #AmericanIdol are keeping it both fresh and CLEAN! Tune in for the first ever episode from our homes tonight at 8/7c on @abcnetwork. It’s up to you to narrow us down to our top 🔟! And I’ll be going live on Facebook at 4:30pm PT / 7:30pm ET so we can catch up before the east coast broadcast! 🤗
"Для нас на шоу безопасность превыше всего", — говорит исполнительница, занимаясь повседневными делами на кухне.
Несмотря на то, что в таких смелых образах певица уже появлялась на публике (в 2019 году она посетила бал Met Gala в костюме люстры и гамбургера), сейчас Перри всех удивила не меньше и заодно подняла настроение.
"Боже мой! Вот это да!", "Вау!", "Ты такая смешная", "Сколько же тебе понадобилось времени, чтобы надеть это", "Все-таки ты — невероятный человек", "Здорово", — прокомментировали пользователи.
Из-за всеобщей самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса, многие телеканалы перешли на удаленный режим работы. Поэтому теперь некоторые телеведущие, как Кэти Перри (она входит в состав жюри), выполняют часть работы дома, устраивая в гостиной или других помещениях импровизированные студии.