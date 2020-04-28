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"Консервы с сюрпризом" были обнаружены в сухих пайках для школьников в Крыму

"Консервы с сюрпризом" были обнаружены в сухих пайках для школьников в Крыму

В наборах продуктов для отдельных категорий школьников в крымском городе Саки обнаружилась продукция, которая не соответствовала сертификатам качества. Об этом инциденте рассказал на своей странице в соцсети глава администрации города Александр Овдиенко.

Такой продукцией оказались рыбные консервы "Сардина" ООО "Фортуна". Глава администрации отметил, что он поручил прекратить данную продукцию, при этом те консервы, которые были уже выданы, изъять. За изъятую продукцию выдать компенсацию. Овдиенко добавил, что в отношении производителя уже начата претензионная работа.

Люди, комментируя пост, писали, что были удивлены "сюрпиризу" в консервах. Однако, что это был за "сюрприз" никто не объяснил, пишет РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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