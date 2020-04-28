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Кормовую сою временно освободили от госрегистрации

Кормовую сою временно освободили от госрегистрации

Тема: Какие законы вступают в силу


До конца 2020 года генномодифицированную кормовую сою освободили от процедур государственной регистрации. Такая норма содержится в постановлении правительства, вступающем в силу 28 апреля.

Документ был принят 16 апреля и касается не только кормовой сои, но и шрота из неё. Генномодифицированную сою, которая применяется в животноводстве, начали производить в 1996 году. С 2007 года Россельхознадзор ведёт реестр кормовых продуктов с содержанием ГМО. Этот перечень кормов сегодня насчитывает уже 181 наименование, в том числе ряд сортов кукурузы, сои, соевого шрота и комплексных добавок с этими ингредиентами.

В Россию эту продукцию ввозят из Нидерландов, Германии, Бельгии, США, Литвы и других стран. В нашей стране производятся всего три добавки с использованием ГМО. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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