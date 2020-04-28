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Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России

Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Коронавирус обнаружен у 40 заключенных в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.

По данным на 28 апреля, в учреждениях и органах УИС проведено около 19 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме", - рассказали в ведомстве.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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