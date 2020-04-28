Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет

Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет

Майли Сайрус, Эль Фаннинг, Дуа Липа, Хилари Дафф — все эти звезды сменили имидж на карантине. Теперь к ним присоединилась и 30-летняя Кристен Стюарт. Правда, актриса покрасила волосы не сама, а призвала на помощь своего давнего друга, стилиста Си Джея Ромеро. Оказывается, с новой прической Стюарт ходит уже в течение четырех недель, но поклонники только сейчас обратили внимание на перемены во внешнем виде звезды.


Стилист Стюарт опубликовал результаты бьюти-трансформации Кристен из брюнетки в огненно-рыжую и показал сам процесс.


Получилась "космическая ржавчина",

— именно так назвал результат Си Джей Ромеро.


Актрису смело можно назвать настоящим экспериментатором над своим имиджем. От природы у нее русые волосы, но в шестнадцатилетнем возрасте Стюарт начала экспериментировать и покрасилась в блондинку. За годы своей карьеры актриса делала стрижку пикси, появлялась с яркими оранжевыми волосами, черными и медными, а также примеряла образ платиновой блондинки (вспомним Met Gala 2019 года).


Кристен Стюарт, Эмма Робертс и Си Джей Ромеро
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России
Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России
Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам
Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет
В России чиновников решили наказывать за хамство
В России чиновников решили наказывать за хамство
Россия готовится к поставке ядерного топлива для Белорусской АЭС
Россия готовится к поставке ядерного топлива для Белорусской АЭС
Убывающая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя
В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом
Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людей
Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людей
Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом
Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz
Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в Коммунарке Васильева
Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в
Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет
Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет
Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»
Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Еще по теме

Кристен Стюарт сделала предложение своей девушке – СМИ
Безоблачное счастье: Кристен Стюарт со своей девушкой Алисией Каргайл на прогулке в Лос-Анджелесе
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл были замечены вместе на волне слухов о расставании
Незваные гости: папарацци испортили прогулку Кристен Стюарт и ее друзей