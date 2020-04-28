Кризис даёт возможность изменить финансирование учреждений культуры, считает Ямпольская

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Текущий кризис, вызванный пандемией, даёт возможность изменить систему финансирования государственных муниципальных учреждений культуры и заложить в бюджете зарплату сотрудников, обеспечение безопасности и расчёты с поставщиками услуг, считает глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Об этом она сказала в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Как отметила Ямпольская, все последние годы бюджетные средства, выделяемые учреждениям культуры по госзаданию, не закрывали полностью необходимые расходы.

«Мы считаем, что текущий кризис является триггером для очень многих процессов в нашем обществе, в том числе нашей сфере культурной он даёт возможность сделать работу над ошибками и просто изменить систему финансирования государственных муниципальных учреждений культуры», — сказала депутат.

По её словам, обеспечение заработной платы сотрудников учреждений культуры, обеспечение безопасности и расчёты с поставщиками услуг — всё это должно быть заложено в бюджете.

Ранее Комитет Госдумы по культуре обратился в кабмин с просьбой компенсировать выпадающие доходы учреждений культуры из-за отмены мероприятий, чтобы гарантировать выплату зарплат их сотрудникам. Кроме того, парламентарии предлагают пересмотреть целевой показатель нацпроекта «Культура» в сторону увеличения на 15% числа посещений организаций культуры. В письме также предлагается разрешить учреждениям культуры до конца 2020 года осуществлять закупки у единственного поставщика без ограничения размера суммы и объёма закупок под личную ответственность руководителя.