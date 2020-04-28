Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кризис даёт возможность изменить финансирование учреждений культуры, считает Ямпольская

Кризис даёт возможность изменить финансирование учреждений культуры, считает Ямпольская

Кризис даёт возможность изменить финансирование учреждений культуры, считает Ямпольская

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Текущий кризис, вызванный пандемией, даёт возможность изменить систему финансирования государственных муниципальных учреждений культуры и заложить в бюджете зарплату сотрудников, обеспечение безопасности и расчёты с поставщиками услуг, считает глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Об этом она сказала в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Как отметила Ямпольская, все последние годы бюджетные средства, выделяемые учреждениям культуры по госзаданию, не закрывали полностью необходимые расходы. 

«Мы считаем, что текущий кризис является триггером для очень многих процессов в нашем обществе, в том числе нашей сфере культурной он даёт возможность сделать работу над ошибками и просто изменить систему финансирования государственных муниципальных учреждений культуры», — сказала депутат.

По её словам, обеспечение заработной платы сотрудников учреждений культуры, обеспечение безопасности и расчёты с поставщиками услуг — всё это должно быть заложено в бюджете.

Ранее Комитет Госдумы по культуре обратился в кабмин с просьбой компенсировать выпадающие доходы учреждений культуры из-за отмены мероприятий, чтобы гарантировать выплату зарплат их сотрудникам. Кроме того, парламентарии предлагают пересмотреть целевой показатель нацпроекта «Культура» в сторону увеличения на 15% числа посещений организаций культуры. В письме также предлагается разрешить учреждениям культуры до конца 2020 года осуществлять закупки у единственного поставщика без ограничения размера суммы и объёма закупок под личную ответственность руководителя.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели украинцев в огне
«Россия 1» запланировала комедию об Одессе в годовщину гибели
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Путин отметил наращивание запаса прочности системы здавоохранения
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей, находящихся на передовой борьбы за жизнь
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей,
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Депутат Казакова предложила продлить партийный проект «Местный дом культуры» до 2022 года
Главред «Культуры» возглавила думский комитет по культуре
Работникам культуры увеличат зарплату
В Госдуме предлагают отменить независимую оценку учреждений культуры