Кто подставил Лидию Федосееву-Шукшину: видео со сделки с квартирой

Влада Некрасова

Осенью прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина отписала одну из своих квартир нынешнему мужу — Бари Алибасову. Недавно актриса передумала и потребовала вернуть жилплощадь, мол, во время сделки ей ничего толком не объяснили. Правда, устами Лидии Николаевны говорят в основном ее адвокат и дочь, тем самым, правда, искажая реальные факты.

Настоящая драма развернулась вокруг квартиры, подаренной в прошлом году 81-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной супругу — Бари Алибасову. Жилплощадь в Новой Москве актриса переписала на шоумена, чтобы прекратить вражду между родственниками: дети и внуки плохо ладят между собой, почти не работают и постоянно «дерутся» за ее имущество.

Почти всю недвижимость они итак уже заполучили, часть тайно распродали. И неслучайно разговор о переоформленной «налево» «двушке» завела с матерью именно Ольга Шукшина. Она же активно выступает на ток-шоу, призывая скорее вернуть жилье владелице. В Сети одновременно с этим появляются огромные интервью и открытые письма актрисы с мольбами о помощи, распространяемые ее адвокатами.

Лидия Николаевна и сама теперь уверяет, что ее чуть ли не обманом привезли в офис к адвокату Сергею Жорину и подсунули документы. Мол, думала, подписывает бумагу на «какие-то книги», и не подозревала, что перед ней договор дарения. Однако, появилось видео сделки, которое все расставляет на свои места. И опровергает версию ее адвокатов и… самой Федосеевой-Шукшиной.

«Лидия Николаевна говорит, что ей выдали только последнюю страницу документа и ничего не объяснили, но нюанс в том, что весь документ — это один лист, — пояснил Сергей Жорин «СтарХиту». — Кроме того Шукшина прочитала договор. Я также задал ряд вопросов, в том числе осознает ли она, что делает, и добровольно ли…. Ответила утвердительно».

Адвокат изначально предположил, что съемка может потребоваться в будущем как доказательство. А чтобы его не признали недопустимым, перед тем, как включить камеру, Жорин получил разрешение на запись у присутствующих — Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Оба были согласны.

Возможно, переоформляя квартиру, актриса элементарно пыталась «спасти» ее от преждевременной продажи родней. Но родня не сдается. «Ольга уже намекала Алибасову, что, если тот не откажется от прав на произведения Шукшина, опубликует на него компромат», — продолжает Жорин.

Похоже, и тут дочь актрисы в тандеме с юристами готова на все, лишь бы вернуть квадратные метры. Даже — бросить на амбразуру репутацию матери. Ведь остается загадкой, зачем окружению Федосеевой-Шукшиной потребовалась придумывать легенду об обманутой старушке и тем самым ставить Народную артистку в неловкое положение? Общественность, вероятно, итак заняла бы их сторону, узнав, что Бари переписал квартиру на постороннего человека. Осталось дождаться кульминации — признается ли Лидия Николаевна, кто заставил ее лгать на всю страну.

Фото: PhotoXPress.ru, личный архив