Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских

Лариса Долина рассказала о закомплексованности русскихЛариса ДолинаФото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что русский зритель, в отличие от американского, ведет себя закомплексованно и боится показывать свою реакцию, сидя в зрительском зале. Такие выводы, приведенные в интервью газете «Известия», она сделала, сравнив свои выступления в России и США.

Долина рассказала о мюзикле «Чикаго», в котором она играла на Бродвее. «Продюсер попросил меня произнести несколько слов по-русски, учитывая, что на спектаклях будут русские зрители. Это было здорово придумано и проходило на ура! Даже американцы реагировали», — вспомнила артистка.

Сравнивая с американцами зрителей, пришедших на постановку «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке, Долина заявила, что те «боятся своей реакции»: «Весь он играется в зале, среди зрителей. Когда я приближалась к некоторым из них, они отстранялись — будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот».

Исполнительница подчеркнула, что граждане США «вообще люди очень раскованные». «Они везде ведут себя как хотят и как чувствуют — никаких комплексов. Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене», — сказала она.

В 2013 году сообщалось, что Лариса Долина стала первой российской исполнительницей, выступившей на бродвейской сцене. Ранее народная артистка России давала концерты в «Мэдисон-сквер-гарден» и Линкольн-центре.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI
"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по
Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера
Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily
Из-за пандемии бедных станет больше: события ночи 28 апреля — EADaily
Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару
В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Миру предрекли исторический уровень безработицы
Миру предрекли исторический уровень безработицы
Подмосковных священников задержали за хранение наркотиков
Подмосковных священников задержали за хранение наркотиков
Радоница 28 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Радоница 28 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских
Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США
Число случаев коронавируса в мире превысило 3 млн: больше всего в США

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев

Еще по теме

Вечерний Ургант — Лариса Долина (20 12 2016)
«Ночнушка с халатом»: в Сети насмехаются над образом Ларисы Долиной
Лариса Долина впервые за долгое время появилась на публике
В Сочи Лариса Долина показала свой большой живот