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Лавров озвучит российские инициативы на онлайн-встрече глав МИД БРИКС

Лавров озвучит российские инициативы на онлайн-встрече глав МИД БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на онлайн-встрече глав МИД БРИКС, которая проходит во вторник, озвучит несколько инициатив Москвы по преодолению последствий пандемии коронавируса.

"Предлагаю, чтобы страны БРИКС плотно координировали свои подходы, в том числе и в международных структурах. Тем более что необходимые механизмы и площадки для такой работы у нас есть. Это прежде всего ООН и организации ее системы, G20, ВОЗ, ВТО и другие. Мы предложим вашему вниманию несколько российских инициатив, которые нацелены на то, чтобы мы более оперативно реагировали на вызовы, которые спровоцированы вспышкой коронавирусной инфекции", - заявил Лавров в своем вступительном слове.

По его словам, "речь идет не только о безопасности здоровья, но и о финансово-экономической, финансовой сферах, о рынках труда, благосостоянии населения, задачах устойчивого развития".


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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