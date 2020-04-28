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Линдси Лохан дала совет Мега Маркл и принцу Гарри, как скрыться от папарацци в Малибу

Линдси Лохан дала совет Мега Маркл и принцу Гарри, как скрыться от папарацци в Малибу

Сложив с себя королевские полномочия и переехав в Калифорнию, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри планировали начать жить жизнью обычных людей, полагая, что теперь внимания к их персонам станет значительно меньше. Однако жизнь и судьба пары по-прежнему волнуют публику, и, прекрасно это осознавая, папарацци продолжают свою фотоохоту за супругами.

Советом, как избежать надоедливых фотографов, с герцогами Сассекскими поделилась 33-летняя актриса и певица Линдси Лохан, которая не понаслышке знает, что это такое — всегда быть в центре общественного внимания. Вчера во время разговора в прямом эфире SiriusXM с Энди Коэном, который отметил, что пара переехала в Малибу, звезда рассказала, как можно скрыться от папарацци.

У них же нет собственного пляжа или какого-то приватного? Вы не можете пойти там на пляж и остаться незамеченными, вы там даже толком не можете заняться серфингом. Там очень сложно что-то делать на публике. Но по счастливой случайности сейчас такое время, когда все сидят дома. Но как только все закончится, советую им найти водителей,

— сказала Лохан.


Линдси Лохан

Меган и Гарри сейчас действительно практически не выходят из дома и проводят время на самоизоляции вместе со своим сыном Арчи, которому через несколько дней исполнится год. Тем не менее недавно нарушить карантин им все же пришлось — супруги стали волонтерами благотворительной организации Angel Food и самостоятельно отвезли продукты питания и другие необходимые товары наиболее уязвимым гражданам Лос-Анджелеса, которые, дабы не подвергать свое здоровье опасности, не выходят из дома. Именно тогда их впервые после переезда в Лос-Анджелес и сфотографировали папарацци.

Интересно, что тогда в двух курьерах далеко не все признали Меган и Гарри. Как рассказал директор проекта, супруги и не хотели, чтобы их узнали.

Они хотели сделать это тихо, и у них это получилось,— поделился он.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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