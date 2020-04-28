Ляшко одобрил требования к рынкам: когда они смогут открыться

Влада Некрасова

Главный санитарный врач Виктор Ляшко поставил подпись (тем самым одобрив) под условиями, которые ранее Министерство здравоохранения выдвинуло для запуска работы рынков в условиях карантина.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам главного санитарного врача, постановление «По противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках» вступит в силу в среду, 29 апреля.

В тот же день, согласно поручению премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агропродовольственным рынкам, отвечающих этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать, — отметил санитарный врач.

Также Ляшко добавил, что контролировать работу рынков и выполнение ими требований будет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила — в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю», — уточнил Ляшко.

Он также отметил, что органам местного самоуправления предварительно уже была предоставлена возможность открыть местные рынки при условии соблюдения этих правил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что продуктовые рынки, закрытые после введения карантина из-за пандемии коронавируса, смогут возобновить свою работу в пятницу, 1 мая. При этом он добавил, что на заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков.