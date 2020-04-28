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Лунный день сегодня 28 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 28 апреля 2020 года

Советы астрологов помогут проводить каждый день с пользой и привлекать в жизнь процветание. Узнайте о том, что нас ждет во вторник, 28 апреля, чтобы быть во всеоружии.

Луна влияет на все живое, и ее энергетика способна как помочь, так и разрушить планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно прислушиваться к астрологам, чтобы заранее знать о том, какие события произойдут и какие действия не стоит предпринимать, чтобы не спугнуть удачу.


Фаза Луны: 7 лунные сутки. Луна растет в созвездии Рака, наделяя пространство положительной энергетикой, идеальной для новых свершений и побед.

Магнитные бури 28 апреля: солнечная активность минимальна, и магнитосфера Земли во вторник будет в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня


медитации;
доброжелательный настрой;
внимание к деталям;
деловая активность;
планирование;
романтические отношения.

Что отпугнет успех в этот день


кредитование и передача денег взаймы;
прокрастинация и бездействие;
ссоры и конфликты;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием зодиакального Рака домашние дела многим будут в радость. Создание уюта, перестановка мебели, косметический ремонт, а также избавление от старых вещей помогут освежить интерьер и привлечь в жизнь позитивные перемены. Астрологи рекомендуют создать в жилище место силы, чтобы восполнять энергию, затраченную на работу.

Что надеть сегодня

Вторник — день активный, а значит, предпочтение стоит отдать удобной одежде, не сковывающей движений. Для деловых встреч подойдут оттенки синего и зеленого, которые способны расположить окружение и подарить уверенность. Тем, кто отдыхает, можно выбирать любую одежду, но предпочесть лучше светлые оттенки, которые положительно влияют на настроение и способны уберечь от перепадов настроения.


В качестве талисманов в этот день стоит обратить внимание на минералы, защищающие от сглаза и порчи. В 7 лунные сутки каждое слово обретает вес, а значит, нужно внимательно следить за собой, а также защититься от возможного негативного влияния со стороны завистников.

Финансы и работа в 7 лунный день

Во вторник слова обладают особой силой, а значит, это нужно использовать себе во благо. В этот день удачно пройдут переговоры и сделки, во время которых удастся расположить к себе нужных людей. Рост Луны обеспечивает приток сил, а значит, можно заняться поиском новой работы, дополнительного заработка, курсов повышения квалификации. Денежные отношения в этот день должны быть осознанными: под влиянием Рака есть вероятность поддаться эмоциям и расходовать сбережения не по назначению, поэтому так важно внимательно следить за тем, куда уходят деньги.

Любовь и отношения 28 апреля

Апрель — прекрасный месяц для романтических приключений, и этот вторник не будет исключением. Влияние зодиакального Рака позитивно сказывается на настроении, и многие почувствуют необходимость провести время с близкими. Свидание, организованное дома, поможет сблизиться, а легкий флирт воскресит чувства и разожжет пламя страсти.

Поиск второй половинки не стоит ограничивать знакомством в сети. В этот день уместным будет применение безвредных заговоров, которые помогут раскрыться навстречу искреннему чувству и привлечь в жизнь истинную любовь.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна в Раке растет, наделяя пространство положительной энергетикой. В эти сутки портить себе настроение не стоит, и утро астрологи рекомендуют начать с любимых занятий. Чашка любимого напитка, заговоренного на богатство, легкая разминка и улыбка своему отражению зарядят бодростью на весь день.

Поддержать здоровье в эти сутки помогут рекомендации, данные на время самоизоляции, а также гимнастика. Ежедневные упражнения не только укрепляют силу духа, но и восполняют запас энергии, помогая справляться с дурным настроением и поднимая иммунитет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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