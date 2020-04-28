Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года

Вадим Карасев

В мае растения активно растут, тянутся к солнцу и требуют к себе внимания. В лунном календаре цветоводы найдут полезные рекомендации по уходу за своими домашними растениями, чтобы вырастить прекрасный сад прямо у себя дома.

Уход за комнатными растениями не заканчивается никогда, но весной комнатные цветы требуют больше внимания. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с рекомендациями астрологов, которые помогут не навредить растениям. В мае многие цветы можно переселять на балконы, а некоторые — высаживать в открытый грунт, при наличии хороших условий. Прогноз погоды по региону, а также своевременные рекомендации помогут в уходе за любыми цветами.

1 мая: рост Луны во Льве позволяет пересаживать растения, а также высаживать саженцы с уже отросшими корнями. Полив умеренный, чтобы не залить корневую систему. В первый день мая нельзя подрезать растения из-за вероятности занести заразу.

2, 3 мая: под влиянием Девы растениям потребуется больше кислорода, а значит, допускается бережное рыхление почвы. При благоприятных погодных условиях цветы выставляют на балконы или выносят на улицу, избегая прямых солнечных лучей на длительное время.

4, 5 мая: позитивное влияние созвездия Весов позволяет сажать и пересаживать все имеющиеся растения, соблюдая осторожность. В это время можно заняться посадками многолетних и однолетних цветов, чтобы порадовать себя их цветением на подоконниках или на клумбах возле дома.

6, 7 мая: плодородное созвездие Скорпиона в эти дни благотворно влияет на рост и развитие растений. 6 мая цветоводы смогут замочить семена для посадки, удобрить растения, а также срезать лишние побеги. 7 мая, в день Полнолуния, растениям не потребуется уход, поэтому можно ограничиться умеренным поливом.

8, 9 и 10 мая: три дня убывающая Луна проведет в знаке Стрельца, и этот период будет неблагоприятным для ухода за растениями. Цветоводам астрологи рекомендуют заняться работами по подготовке плодородного грунта и поиском новых растений для своей коллекции.

11, 12 мая: Луна перемещается в плодородное созвездие Козерога. В эти дни работы с корнями проводить не стоит, а вот остальные манипуляции будут уместными. Можно сажать проросшие семена, прищипывать фикусы, заниматься посадками луковичных многолетников.

13, 14 мая: под влиянием Водолея проще всего избавить растения от заболеваний и насекомых. В эти дни можно опрыскать имеющиеся цветы, а также обеспечить им смену грунта. Такая тактика поможет справиться с досаждающими корням и листьям паразитам.

15, 16 и 17 мая: убывающая Луна в Рыбах — не время для подкормки и обработки растений. В эти дни занимаются пересадкой, прищипкой, высаживанием новых растений. Тропическим цветам можно устроить теплый душ, чтобы избавить листья от пыли и грязи.

18, 19 мая: сочетание Луны и созвездия Овна не подходит для роста и развития растений, поэтому пересаживать и сажать их в эти дни не стоит. В понедельник и вторник растения умеренно поливают и рыхлят верхний слой почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

20, 21 и 22 мая: Луна в Тельце — благоприятное время для работ с комнатными растениями. 20 и 21 мая можно смело ухаживать за цветами, а в день Новолуния 22 числа их лучше оставить в покое, чтобы не навредить хрупким стеблям и корням.

23, 24 мая: пребывание Луны в Близнецах — время для ухода за вьющимися растениями. Им подбирают крепкие опоры, срезают лишние и отмершие побеги. Рыхление почвы производят по краям, чтобы не задеть корней.

25, 26 мая: Рак — одно из самых плодородных созвездий, и в дни пребывания Луны в этом Знаке можно смело заниматься любыми работами в домашнем саду. Кроме того, садоводы могут посадить цветы и рассаду в открытый грунт, если позволяет погода.

27, 28 и 29 мая: уход за растениями во время пребывания Луны в созвездии Льва возможен, но лучше не злоупотреблять им. Созвездие не обеспечит цветам рост и развитие, поэтому в такие дни пересаживать и сажать новые растения без необходимости не имеет смысла.

30, 31 мая: последние дни мая Луна проведет в Деве. В это время можно заниматься посадкой и пересадкой цветов, выносить их на балконы, а также приобретать новые растения в свою коллекцию.