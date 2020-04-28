Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года

Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года

В мае растения активно растут, тянутся к солнцу и требуют к себе внимания. В лунном календаре цветоводы найдут полезные рекомендации по уходу за своими домашними растениями, чтобы вырастить прекрасный сад прямо у себя дома.

Уход за комнатными растениями не заканчивается никогда, но весной комнатные цветы требуют больше внимания. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с рекомендациями астрологов, которые помогут не навредить растениям. В мае многие цветы можно переселять на балконы, а некоторые — высаживать в открытый грунт, при наличии хороших условий. Прогноз погоды по региону, а также своевременные рекомендации помогут в уходе за любыми цветами.


1 мая: рост Луны во Льве позволяет пересаживать растения, а также высаживать саженцы с уже отросшими корнями. Полив умеренный, чтобы не залить корневую систему. В первый день мая нельзя подрезать растения из-за вероятности занести заразу.

2, 3 мая: под влиянием Девы растениям потребуется больше кислорода, а значит, допускается бережное рыхление почвы. При благоприятных погодных условиях цветы выставляют на балконы или выносят на улицу, избегая прямых солнечных лучей на длительное время.

4, 5 мая: позитивное влияние созвездия Весов позволяет сажать и пересаживать все имеющиеся растения, соблюдая осторожность. В это время можно заняться посадками многолетних и однолетних цветов, чтобы порадовать себя их цветением на подоконниках или на клумбах возле дома.

6, 7 мая: плодородное созвездие Скорпиона в эти дни благотворно влияет на рост и развитие растений. 6 мая цветоводы смогут замочить семена для посадки, удобрить растения, а также срезать лишние побеги. 7 мая, в день Полнолуния, растениям не потребуется уход, поэтому можно ограничиться умеренным поливом.


8, 9 и 10 мая: три дня убывающая Луна проведет в знаке Стрельца, и этот период будет неблагоприятным для ухода за растениями. Цветоводам астрологи рекомендуют заняться работами по подготовке плодородного грунта и поиском новых растений для своей коллекции.

11, 12 мая: Луна перемещается в плодородное созвездие Козерога. В эти дни работы с корнями проводить не стоит, а вот остальные манипуляции будут уместными. Можно сажать проросшие семена, прищипывать фикусы, заниматься посадками луковичных многолетников.

13, 14 мая: под влиянием Водолея проще всего избавить растения от заболеваний и насекомых. В эти дни можно опрыскать имеющиеся цветы, а также обеспечить им смену грунта. Такая тактика поможет справиться с досаждающими корням и листьям паразитам.

15, 16 и 17 мая: убывающая Луна в Рыбах — не время для подкормки и обработки растений. В эти дни занимаются пересадкой, прищипкой, высаживанием новых растений. Тропическим цветам можно устроить теплый душ, чтобы избавить листья от пыли и грязи.

18, 19 мая: сочетание Луны и созвездия Овна не подходит для роста и развития растений, поэтому пересаживать и сажать их в эти дни не стоит. В понедельник и вторник растения умеренно поливают и рыхлят верхний слой почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

20, 21 и 22 мая: Луна в Тельце — благоприятное время для работ с комнатными растениями. 20 и 21 мая можно смело ухаживать за цветами, а в день Новолуния 22 числа их лучше оставить в покое, чтобы не навредить хрупким стеблям и корням.


23, 24 мая: пребывание Луны в Близнецах — время для ухода за вьющимися растениями. Им подбирают крепкие опоры, срезают лишние и отмершие побеги. Рыхление почвы производят по краям, чтобы не задеть корней.

25, 26 мая: Рак — одно из самых плодородных созвездий, и в дни пребывания Луны в этом Знаке можно смело заниматься любыми работами в домашнем саду. Кроме того, садоводы могут посадить цветы и рассаду в открытый грунт, если позволяет погода.

27, 28 и 29 мая: уход за растениями во время пребывания Луны в созвездии Льва возможен, но лучше не злоупотреблять им. Созвездие не обеспечит цветам рост и развитие, поэтому в такие дни пересаживать и сажать новые растения без необходимости не имеет смысла.

30, 31 мая: последние дни мая Луна проведет в Деве. В это время можно заниматься посадкой и пересадкой цветов, выносить их на балконы, а также приобретать новые растения в свою коллекцию.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих пор»
Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих
Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
В российских аптеках подорожали лекарства
В российских аптеках подорожали лекарства
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Мамут и Роднянский обсудили будущее кинотеатров после коронавируса
Мамут и Роднянский обсудили будущее кинотеатров после коронавируса
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Еще по теме

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на апрель 2019 года
Лунный календарь комнатных растений на июнь 2019 года
Лунный календарь комнатных растений на январь 2020 года