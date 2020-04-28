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Мамут и Роднянский обсудили будущее кинотеатров после коронавируса

Мамут и Роднянский обсудили будущее кинотеатров после коронавирусаФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Бизнесмен Александр Мамут и продюсер Александр Роднянский дали интервью Николаю Ускову, в ходе которого обсудили будущее кинотеатров после пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Forbes.

«Мне кажется, что постепенно кинотеатры откроются тогда, когда это станет возможно, потому что желание людей смотреть кино на большом экране, как мне кажется, никуда не исчезнет. Это не потому, что я такой вынужденный оптимист, а потому что впечатление, которое человек получает в кинотеатре, оно сильно отличается от того, что он получает в онлайне», — отметил Мамут.

По мнению бизнесмена, скоро зрителям может надоесть онлайн-формат. Он заявил, что будет ходить в кинотеатры три раза в неделю, когда появится такая возможность. На вопрос Ускова о том, достаточно ли государство поддерживает кинотеатры, Мамут ответил, что «первым реципиентом государственной поддержки должны быть люди», а уже потом различные компании.

Роднянский также выразил уверенность в том, что эта индустрия сможет восстановиться после карантина. Он отметил, что кинотеатры являются «естественным ареалом обитания» для блокбастеров Marvel или DC. «Без показа на больших экранах в формате IMAX и со всем качеством звука эти картины не смогут произвести впечатление на то количество зрителей, которое необходимо, и не окупят себя ни при каких обстоятельствах», — считает продюсер. Он добавил, что такие проекты, как «Аватар» или «Звездные войны» невозможны за пределами больших экранов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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